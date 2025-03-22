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"Когда вышел, все пошло по плану": Ярмолюк оценил свой дебют за сборную Украины

Полузащитник высказался о победном матче плей-офф Лиги наций с Бельгией.
Сегодня, 14:28       Автор: Игорь Мищук
Ярмолюк дебютировал за сборную Украины в матче с Бельгией / Getty Images
Ярмолюк дебютировал за сборную Украины в матче с Бельгией / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк поделился впечатлениями от матча плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1), который стал для него дебютным в составе главной команды страны.

Игрок английского Брентфорда отметил, что немного волновался, но все сложилось удачно.

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"Я очень счастлив, ведь дебютировал за национальную сборную, да еще в такой игре. Эмоции переполняют. Тренер поздравил с хорошей игрой и сказал готовиться дальше.

Матч складывался не в нашу пользу, однако мы переломили его ход за счет командных действий, несокрушимости и борьбы до конца.

Войти в игру мне было не очень трудно. Был небольшой мандраж, но когда вышел, все пошло по плану.

Будет ли достаточным счет 3:1? Для нас достаточно будет подготовиться к следующему поединку, выйти на него и пройти дальше", - приводит слова Ярмолюка пресс-служба УАФ.

Напомним, что ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия - Украина за право выступать в Дивизионе А состоится в воскресенье, 23 марта, в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бельгия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины ЕГОР ЯРМОЛЮК

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