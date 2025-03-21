Довбик возобновил тренировки перед ответным матчем с Бельгией
Сборная Украины может получить кадровое усиление в лице нападающего Артема Довбика перед ответным матчем плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Форвард Ромы из-за болезни не попал в заявку на первый поединок против бельгийцев, в котором "сине-желтые" одержали волевую победу со счетом 3:1.
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Тем не менее, как сообщает пресс-служба УАФ, Довбик уже вернулся к тренировкам на следующий день после матча и принял участие в сегодняшнем занятии национальной команды.
Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия - Украина за право выступать в Дивизионе А будет сыгран в воскресенье, 23 марта, в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.
Ранее определилась бригада арбитров на матч Бельгия - Украина.
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