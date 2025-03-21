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Футбол

Определилась бригада арбитров на матч Бельгия - Украина

Поединок обслужат немецкие рефери.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Медвидь
Даниэль Зиберт / Getty Images
Даниэль Зиберт / Getty Images

Уже в воскресенье, 23 марта, Украина сыграет ответный матч против Бельгии.

УЕФА объявила бригаду арбитров на данный поединок. Матч обслужат немецкие судьи.

Главным рефери станет Даниэль Зиберт, лайнсменами будут Рафаэль Фольтин и Доминик Шааль.

Четвертый судья - Даниэль Шлагер.

С VAR также будут работать немцы. Паскаль Мюллер будет главным, а помогать ему будет Катрин Рафальски.

Напомним, в первом матче Украина неожиданно победила.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина бельгия

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