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Футбол

Сборная Украины оформила нереальный камбек против Бельгии

Подопечные Реброва получили значимое преимущество перед ответным матчем.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Украина - Бельгия / Getty Images
Украина - Бельгия / Getty Images

В четверг, 20 марта, сборная Украины в условно домашнем матче принимала Бельгию в рамках первого стыкового матча за выход в дивизион А Лиги наций.

Подопечные Реброва начали очень ярко, и уже на 4-й минуте Яремчук должен был забивать, но удар вышел очень слабым. После этого бельгийцы вернули себе инициативу и начали долгую осаду ворот Лунина.

Однако среди многих моментов по-настоящему опасных было немного. Однако именно гости открыли счет с помощью стандарта. Де Брюйне подал штрафной идеально на голову Лукаку, который забил первый гол в матче.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе бельгийцев. А со стартом второго тайма и вплоть до 66-й минуты Бельгия продолжала доминацию.

А затем де Винтер буквально подарил мяч Гуцуляку, который и сравнял счет. Этот момент стал переломным, после него Бельгия посыпалась. На 73-й минуте Владислав Ванат вывел Украину вперед, а на 79-й минуте Илья Забарный поставил точку в матче.

3:1, и Украина имеет отличный расклад перед ответным матчем через неделю.

Статистика матча Украина - Бельгия стыковых матчей Лиги наций

Украина - Бельгия 3:1
Голы: Гуцуляк, 66, Ванат, 73, Забарный, 79 - Лукаку, 40

Ожидаемые голы (xG): 2.82 - 0.59
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 3 - 4
Фолы: 7 - 10

Украина: Лунин - Конопля (Сыч, 25, Ярмолюк, 62), Забарный, Матвиенко, Миколенко - Калюжный (Назарина, 88), Шапаренко (Ванат, 62), Судаков, Зинченко, Цыганков - Яремчук (Гцуцуляк, 62).

Бельгия: Куртуа - де Кейпер (Мокио, 88), Мехеле, Дебаст, де Винтер (Николя, 80), Менье - Троссард (Салемакерс, 80), Тилеманс, де Брюйне (Ванакен, 70) - де Кетеларе (Лукебакио, 70), Лукаку.

Предупреждения: Тилеманс, 68

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина бельгия

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