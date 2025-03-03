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Украина - Бельгия: онлайн трансляция матча Лиги наций

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка группового этапа Лиги наций
Сегодня, 13:55
Украина - Бельгия / Getty Images
Украина - Бельгия / Getty Images

В четверг, 20 марта, сборная Украины встретится со сборной Бельгии в стыковых матчах за выход в дивизион А.

Поединок будет условно домашним для нашей команды. Он пройдет в Испании, на стадионе Нуэва-Кондомина, стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Бельгия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 20 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 21:45 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспильного.

Ранее команды встречались между собой всего один раз. На групповом этапе Евро-2024 Украина и Бельгия сыграли в ничью 0:0.

Фаворитом будушего противостояния считается сборная Бельгии.

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