Йоханнес Бе с трофеем выиграл спринт в Холменколлене, Пидручный - лучший среди украинцев

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене мужской спринтерской гонкой стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

Украину на дистанции представляли Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Пидручный, который, допустив по одному промаху на двух огневых рубежах, финишировал на 26-м месте и стал единственным, кто попал в зачетную зону.

Дудченко и Мандзин, имея по одному штрафному кругу и завершив спринт на 44-й и 54-й позициях соответственно, квалифицировались в предстоящую гонку преследования. Лесюк с тремя промахами стал только 78-м и в пасьют не пробился.

Победу в спринтерской гонке на домашнем этапе Кубка мира праздновал норвежец Йоханнес Бе, который завершает карьеру после этого сезона. Плюс к этому триумфу легендарный биатлонист добавил Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

Следом за победителем места в первой пятерке заняли его соотечественники Стурла Легрейд, Йоханнес Дале, Исак Фрей и Вебйорн Соэрум. Компанию норвежцев в цветочной церемонии разбавил только итальянец Томмазо Джакомель.

Gratulerer on sweeping the top 5 on home soil! 🇳🇴



JTB claims his 91st career win, SHL stays on top of the World Cup with P2, and JDS lands his first podium of the season! 🔥



📷IBU Photopool pic.twitter.com/2BAweQ1Zwa