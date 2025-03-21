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Йоханнес Бе с трофеем выиграл спринт в Холменколлене, Пидручный - лучший среди украинцев

Пять из шести мест в цветочной церемонии выбороли норвежские биатлонисты.
Сегодня, 16:25       Автор: Игорь Мищук
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене мужской спринтерской гонкой стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

Украину на дистанции представляли Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк.

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Лучший результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Пидручный, который, допустив по одному промаху на двух огневых рубежах, финишировал на 26-м месте и стал единственным, кто попал в зачетную зону.

Дудченко и Мандзин, имея по одному штрафному кругу и завершив спринт на 44-й и 54-й позициях соответственно, квалифицировались в предстоящую гонку преследования. Лесюк с тремя промахами стал только 78-м и в пасьют не пробился.

Победу в спринтерской гонке на домашнем этапе Кубка мира праздновал норвежец Йоханнес Бе, который завершает карьеру после этого сезона. Плюс к этому триумфу легендарный биатлонист добавил Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

Следом за победителем места в первой пятерке заняли его соотечественники Стурла Легрейд, Йоханнес Дале, Исак Фрей и Вебйорн Соэрум. Компанию норвежцев в цветочной церемонии разбавил только итальянец Томмазо Джакомель.

Кубок мира. Холменколлен
Мужской спринт

  1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0) 24:49.5
  2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +25.7
  3. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +36.7
  4. Исак Фрей (Норвегия, 0+1) +46.6
  5. Вебйорн Соэрум (Норвегия, 1+1) +59.8
  6. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1)+1.01.1

...

26. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:53.7
44. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:20.2
54. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +2:30.8
78. Тарас Лесюк (Украина, 3+0) +3:33.2

Сегодня на девятом этапе Кубка мира в Холменколлене также состоится женский спринт, который начнется в 17:20 по киевскому времени. За гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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