Сборная Украины огласила заявку на ответный матч с Бельгией

В списке оказались все игроки, присутствующие в расположении национальной команды.

Сборная Украины обнародовала заявку на ответный матч плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В список игроков, которые смогут принять участие в поединке, попали все исполнители, которые на данный момент пребывают в расположении национальной команды.

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По сравнению с первым матчем в заявку вернулись защитник Шахтера Валерий Бондар и нападающий Ромы Артем Довбик.

Также ранее расположение украинской сборной из-за травм покинули правые защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч.

Заявка сборной Украины:

Вратари: 1. Андрей Лунин, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.

Защитники: 2. Валерий Бондар, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Егор Назарина, 6. Иван Калюжный, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 8. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Назаренко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 21. Владислав Ванат.

Напомним, что первый номинально домашний для украинцев поединок с бельгийцами завершился волевой победой "сине-желтых" со счетом 3:1.

Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия - Украина за право выступать в Дивизионе А будет сыгран в воскресенье, 23 марта, в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бельгия - Украина.

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