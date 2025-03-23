Лоусон может потерять место в Ред Булл уже после двух Гран-при

Ред Булл раздумывает о замене Лиама Лоусона уже на следующем Гран-при, пишет Autosport.

Новичок команды провел уже две гонки, но все еще не набрал ни одного очка. В то время у Ферстаппена на счету уже 36 баллов.

В первой гонке Лоусон сошел, а на Гран-при Китая стартовал последним и занял итоговое 15-е место.

Источники сообщают, что команда может заменить Лиама на кого-то из пилотов Рейсинг Буллз. В паддоке уверены, что фаворитом является именно Юки Цунода.

При этом ранее Гельмут Марко заявлял, что команда готова предоставить пилоту время на адаптацию. А потому пока окончательное решение еще не принято.

С итогами Гран-при Китая вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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