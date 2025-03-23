Лоусон может потерять место в Ред Булл уже после двух Гран-при
Ред Булл раздумывает о замене Лиама Лоусона уже на следующем Гран-при, пишет Autosport.
Новичок команды провел уже две гонки, но все еще не набрал ни одного очка. В то время у Ферстаппена на счету уже 36 баллов.
В первой гонке Лоусон сошел, а на Гран-при Китая стартовал последним и занял итоговое 15-е место.
Источники сообщают, что команда может заменить Лиама на кого-то из пилотов Рейсинг Буллз. В паддоке уверены, что фаворитом является именно Юки Цунода.
При этом ранее Гельмут Марко заявлял, что команда готова предоставить пилоту время на адаптацию. А потому пока окончательное решение еще не принято.
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