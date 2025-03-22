Легрейд одержал победу в пасьюте в Холменколлене, Пидручный - в топ-30

В субботу, 22 марта, в норвежском Холменколлене на заключительном этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась мужская гонка преследования.

Украину в пасьюте представляли Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко, а Виталий Мандзин, который также квалифицировался в гонку, на старт не вышел.

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Пидручный безошибочно преодолел первые два огневых рубежа, но во второй части пасьюта зашел на четыре штрафных круга. В итоге украинский биатлонист все же улучшил свою позицию по сравнению со спринтом, поднявшись на две строчки и финишировав 24-м.

Дудченко допустил по одному промаху при второй и третьей стрельбе и продемонстрировал еще больший прогресс, отыграв 13 позиций и завершив гонку на 31-м месте.

Победу в гонке преследования одержал норвежец Стурла Легрейд, обеспечив себе Большой хрустальный глобус и выиграв зачет пасьютов. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Бе, а третье место занял француз Кантен Фийон Майе.

The heir success the king! 🏆💪



An incredible pursuit podium with 3 Total Score Winners in Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe and Quentin Fillon Maillet!



📷 NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/2ayLwKgRNb — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 22, 2025

Кубок мира. Холменколлен

Гонка преследования, мужчины

Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 31:40.1 Йоханнес Бе (Норвегия, 1+1+0+1) +15.5 Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+1+0) +23.9

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24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+2) +3:12.2

31. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+0) +3:30.4

Сегодня на девятом этапе Кубка мира в Холменколлене также состоится женская гонка преследования, которай начнется в 16:50 по киевскому времени. За пасьютом можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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