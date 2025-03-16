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Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты в Поклюке, выиграла гонку Швеция

В Словении состоялись последние в сезоне командные соревнования.
Сегодня, 17:38
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

В воскресенье, 16 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в словенской Поклюке завершился классической смешанной эстафетой.

Украину в этой гонке представляла команда в составе Александры Меркушиной, Елены Городной, Антона Дудченко и Виталия Мандзина.

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Меркушина допустила два промаха при стрельбе и проигрывала соперницам ходом, передав эстафету на 16-й позиции. Городна также не смогла пройти огневые рубежи без ошибок, использовав три дополнительных патрона, и завершила первую половину гонки на 13-м месте.

Тем не менее Дудченко и Мандзин со своей частью эстафеты справились куда лучше. Оба украинских биатлониста идеально отстрелялись и каждый сумел поднять команду на две позиции. Как итог, сборная Украины выборола место в первой десятке, финишировав девятой.

Победу в смешанной эстафете одержала команда Швеции. Второй стала Франция, а замкнула тройку Норвегия.

Кубок мира. Поклюка
Смешанная эстафета

  1. Швеция (0+12) 1:09:07.5
  2. Франция (1+6) +14.8
  3. Норвегия (0+10)+20.0
  4. Австрия (0+7) +53.6
  5. Италия (0+9) +1:01.0
  6. Германия (0+7) +1:03.6

...

9. Украина (0+5) +3:17.7

Биатлонный Кубок мира завершится девятым этапом в норвежском Голменколлене, который пройдет 21-23 марта.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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