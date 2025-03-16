Швейцария неожиданно выиграла одиночную эстафету, Украина лидировала, но оказалась вне ТОП-10
Состоялась очередная гонка этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке, которой стала смешанная одиночная эстафета.
Украину в ней представляли Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный. После своей первой стрельбы Пидручный даже вышел на трассу на первом месте, но в дальнейшем украинская команда начала терять места одно за другим.
Кристина Дмитренко дважды закрывала мишени из семи выстрелов, что опустило Украину в такой конкурентной гонке за пределы топ-10.
Первыми стали швейцарцы Аита Гаспарин и Никлас Хартвег, хотя и не показавшие идеальную стрельбу, но все же смогли воспользоваться ошибками оппонентов. Несколько провалили гонку норвежцы в составе Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Мартина Улдаля, которые пришли к финишу девятыми.
Одиночная смешанная эстафета, результаты
- Швейцария (0+7) 40:51,8
- Швеция (0+4) +9,4
- Финляндия (0+9) +12,1
- Франция (0+10) +19,9
- США (0+6) +21,2
- Германия (0+8) +23,3
...
11. Украина (0+8) +1:15,7
На ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами остальных гонок во время биатлонного сезона.
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