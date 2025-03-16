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Швейцария неожиданно выиграла одиночную эстафету, Украина лидировала, но оказалась вне ТОП-10

Кристина Дмитренко слишком много промахивалась.
Сегодня, 13:56
Аита Гаспарин / Dmytro Yevenko via biathlon.com.ua
Аита Гаспарин / Dmytro Yevenko via biathlon.com.ua

Состоялась очередная гонка этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке, которой стала смешанная одиночная эстафета.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный. После своей первой стрельбы Пидручный даже вышел на трассу на первом месте, но в дальнейшем украинская команда начала терять места одно за другим.

Кристина Дмитренко дважды закрывала мишени из семи выстрелов, что опустило Украину в такой конкурентной гонке за пределы топ-10.

Первыми стали швейцарцы Аита Гаспарин и Никлас Хартвег, хотя и не показавшие идеальную стрельбу, но все же смогли воспользоваться ошибками оппонентов. Несколько провалили гонку норвежцы в составе Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Мартина Улдаля, которые пришли к финишу девятыми.

Одиночная смешанная эстафета, результаты

  1. Швейцария (0+7)  40:51,8
  2. Швеция (0+4) +9,4
  3. Финляндия (0+9) +12,1
  4. Франция (0+10) +19,9
  5. США (0+6) +21,2
  6. Германия (0+8) +23,3

...

11. Украина (0+8) +1:15,7

На ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами остальных гонок во время биатлонного сезона.

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