Малиновский рассказал, какой совет дает ему Виейра

Наставник Дженоа хочет, чтобы его подопечный действовал на поле быстро.

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский рассказал о том, что советует ему тренер «грифонов» Патрик Виейра.

По словам украинца, француз, который также действовал в полузащите во время карьеры игрока, настаивает на том, чтобы Руслан умел качественно принимать быстрые решения.

«Виейра говорит, что я должен принимать правильные решения быстро. Причина в том, что если ты медленно думаешь, то тебе трудно будет забить.

Он требует, чтобы разрывы между защитой и полузащитой были правильного расстояния. Ему важно, чтобы мы были агрессивными в прессинге, когда мяч не у нас», - заявил Руслан в интервью итальянским СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что одноклубником Малиновского интересуются клубы из АПЛ.

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