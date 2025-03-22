iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Малиновский рассказал, какой совет дает ему Виейра

Наставник Дженоа хочет, чтобы его подопечный действовал на поле быстро.
Вчера, 20:57       Автор: Василий Медвидь

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский рассказал о том, что советует ему тренер «грифонов» Патрик Виейра.

По словам украинца, француз, который также действовал в полузащите во время карьеры игрока, настаивает на том, чтобы Руслан умел качественно принимать быстрые решения.

«Виейра говорит, что я должен принимать правильные решения быстро. Причина в том, что если ты медленно думаешь, то тебе трудно будет забить.

Он требует, чтобы разрывы между защитой и полузащитой были правильного расстояния. Ему важно, чтобы мы были агрессивными в прессинге, когда мяч не у нас», - заявил Руслан в интервью итальянским СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что одноклубником Малиновского интересуются клубы из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

Статьи по теме

Малиновский высказался о возвращении в старт после травмы Малиновский высказался о возвращении в старт после травмы
Малиновский - лучший игрок Дженоа в игре с Лечче по версии WhoScored Малиновский - лучший игрок Дженоа в игре с Лечче по версии WhoScored
Дженоа с помощью двух ассистов Малиновского победила Лечче Дженоа с помощью двух ассистов Малиновского победила Лечче
Малиновский проводит юбилейный матч в Серии А Малиновский проводит юбилейный матч в Серии А

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Легрейд и Жанмонно выиграли гонки преследования в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:25
ИИ оценил шансы Магучих стать чемпионкой мира в помещении
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Норвегия сокрушила Молдову, Уэльс победил Казахстан, а Чехия обыграла Фареры
Вчера, 23:46
Европа23:46
Ванатом интересуется ряд английских клубов
Европа23:09
Ювентус нашел замену Мотте в лице экс-наставника Малиновского
Велоспорт22:56
Ван дер Пул выиграл однодневку Милан – Санремо с падением рекорда украинца
Европа22:51
Флик против приобретения одноклубника Забарного
Лига Чемпионов22:21
Нойер под риском пропустить первый четвертьфинал Лиги чемпионов
Европа22:04
Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии
Легкая атлетика21:50
Дюплантис защитил титул чемпиона мира с уникальным достижением
Европа21:34
Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK