iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Одноклубник Малиновского попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А

Кони де Винтер может оказаться в стане другого клуба.
Сегодня, 17:27       Автор: Василий Медвидь
Кони де Винтер / Getty Images
Кони де Винтер / Getty Images

Центрбек Дженоа Кони де Винтер, вероятно, покинет коллектив летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, де Винтер стал целью ряда клубов АПЛ и Серии А. Названия этих команд не уточняются.

Также инсайдер не называет суммы, за которую Кони может покинуть стан "грифонов" по окончанию этого сезона.

Недавно защитник дебютировал за сборную Бельгии в матче против Украины. Именно он совершил ошибку, после которой Гуцуляк забил и сравнял счет.

На ISPORT можно пересмотреть опасные моменты матча Украина - Бельгия.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа АПЛ Серия А Кони де Винтер

Статьи по теме

Украинец возглавил рейтинг АПЛ по красноречивому показателю Украинец возглавил рейтинг АПЛ по красноречивому показателю
"Мне повезло, что я жив": Форвард клуба АПЛ высказался о своем состоянии после жуткой аварии "Мне повезло, что я жив": Форвард клуба АПЛ высказался о своем состоянии после жуткой аварии
Интер одержал важную в борьбе за скудетто победу, одолев Аталанту Интер одержал важную в борьбе за скудетто победу, одолев Аталанту
Манчестер Юнайтед разобрался в гостях с аутсайдером АПЛ Манчестер Юнайтед разобрался в гостях с аутсайдером АПЛ

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Легрейд выиграл гонку преследования в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Формула 118:41
Расселл раскрыл секрет успеха в квалификации Гран-при Китая
Европа18:38
Забарный выразил ожидания от ответного матча против Бельгии
Европа18:07
Чемпион Европы заинтересовал трио грандов АПЛ
Европа17:59
Именитый промоутер прокомментировал смерть легендарного боксера
Украина17:44
Суперлига: Черкасские Мавпы одолели Говерлу дома
Биатлон17:29
Жанмонно триумфовала в пасьюте последнего этапа Кубка мира, украинки за пределами топ-30
Европа17:27
Одноклубник Малиновского попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А
Биатлон17:25
Биатлон-2024/2025: Легрейд выиграл гонку преследования в Холменколлене
Биатлон17:20
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025: Пидручный и Джима - в топ-20, Легрейд - победитель, Пройсс лидирует
Биатлон17:02
Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус и выиграл зачет пасьютов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK