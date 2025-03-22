Одноклубник Малиновского попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А
Кони де Винтер может оказаться в стане другого клуба.
Центрбек Дженоа Кони де Винтер, вероятно, покинет коллектив летом.
Как сообщает Фабрицио Романо, де Винтер стал целью ряда клубов АПЛ и Серии А. Названия этих команд не уточняются.
Также инсайдер не называет суммы, за которую Кони может покинуть стан "грифонов" по окончанию этого сезона.
Недавно защитник дебютировал за сборную Бельгии в матче против Украины. Именно он совершил ошибку, после которой Гуцуляк забил и сравнял счет.
На ISPORT можно пересмотреть опасные моменты матча Украина - Бельгия.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!