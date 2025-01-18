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Йоханнес Бе объявил о скором завершении карьеры

Легендарный биатлонист не выступит на Олимпиаде-2026 и уйдет после этого сезона.
Сегодня, 14:28
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

31-летний биатлонист заявил, что хочет сконцентрироваться на семейной жизни, а не на спорте.

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"На протяжении 13 лет я являюсь частью лучшей национальной сборной мира, за мной стоят лучшие в мире спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал занятия спортом высшего уровня с семейной жизнью. Это было удивительно, но и сложно.

Теперь я чувствую, что пришло время отдать приоритет семье.

По плану я должен был продолжать выступать еще год, но участие в Олимпиаде требует еще большего, в том числе и от окружающих. Я все еще люблю соревноваться, но соревновательных дней меньше, чем всех остальных.

Давайте вместе насладимся последними гонками, прежде чем мы завершим их грандиозным финалом в Холменколлене 20-23 марта", - написал Бе в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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