Лидер сборной Италии по биатлону сообщила, что пропустит сезон-2024/25

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци заявила, что пропустит текущий сезон.

29-летняя биатлонистка рассказала, что имеет проблемы со здоровьем, которые она хочет решить до Олимпиады-2026.

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"Я начала этот сезон с желанием снова быть среди лидеров на самом высоком уровне. К сожалению, проблема, возникшая в важный момент подготовки, заставила меня остановиться.

Когда я вернулась к более интенсивным тренировкам, мое тело не могло справиться даже с менее значительными нагрузками.

Мы решили не форсировать возвращение во избежание дальнейших рисков и не сорвать тренировки в последующие месяцы. Мы перенесли фокус на Олимпийские игры в Милане-2026, являющиеся главной целью этого олимпийского цикла", - приводит слова Виттоцци FISI.

Лиза не соревнуется из-за проблем со спиной. В прошлом сезоне она завоевала Большой хрустальный глобус.

Ранее Украина назвала состав на четвертый этап Кубка мира по биатлону.

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