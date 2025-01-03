Украина назвала состав на четвертый этап Кубка мира по биатлону

В женской и мужской командах произошли изменения.

Сборная Украины объявила состав на четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25, который пройдет в немецком Оберхофе.

В женскую украинскую команду после травмы ноги вернулась Ирина Петренко. Также шанс дебютировать на этапе Кубка мира может получить Дарья Чалык. Они заменили в составе Александру Меркушину и Лилию Стеблину, которых планируют привлечь к выступлениям на Универсиаде, которая начнется 14 января.

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Женская сборная Украины:

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Анна Кривонос

Елена Городна

Ирина Петренко

Дарья Чалык

В мужской команде Артема Тищенко заменит Тарас Лесюк, который стал лучшим среди украинцев на Кубке IBU, сообщает Біатлон Україна.

Мужская сборная Украины:

Виталий Мандзин

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Богдан Цымбал

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет с 9 по 12 января.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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