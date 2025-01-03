Украина назвала состав на четвертый этап Кубка мира по биатлону
Сборная Украины объявила состав на четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25, который пройдет в немецком Оберхофе.
В женскую украинскую команду после травмы ноги вернулась Ирина Петренко. Также шанс дебютировать на этапе Кубка мира может получить Дарья Чалык. Они заменили в составе Александру Меркушину и Лилию Стеблину, которых планируют привлечь к выступлениям на Универсиаде, которая начнется 14 января.
Читай также: Джима и Пидручный заняли лишь седьмое место на Рождественской гонке
Женская сборная Украины:
- Юлия Джима
- Кристина Дмитренко
- Анна Кривонос
- Елена Городна
- Ирина Петренко
- Дарья Чалык
В мужской команде Артема Тищенко заменит Тарас Лесюк, который стал лучшим среди украинцев на Кубке IBU, сообщает Біатлон Україна.
Мужская сборная Украины:
- Виталий Мандзин
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
- Богдан Цымбал
Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет с 9 по 12 января.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!