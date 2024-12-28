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Джима и Пидручный заняли лишь седьмое место на Рождественской гонке

Украинские биатлонисты показали не самый лучший результат в паре.
Сегодня, 21:39

В Гельзинкерхене состоялась традиционная Рождественская гонка.

В соревнованиях приняло участие 10 команд, среди которых была и сборная Украины в составе Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.

Сначала пары пробежали масстарт, в котором украинский дуэт стал третьим, и который сформировал стартовые номера на гонку преследования

В гонке преследования победила норвежская пара из Каролине Оффигстад Кнотен и Стурлы Гольма Легрейда, а Джима и Пидручный стали лишь седьмыми.

Напомним на ISPORT доступен зачет Кубка мира по биатлону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Юлия Джима

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