Легенда биатлона подписал контракт с футбольным клубом

Йоханнес Бе будет выступать за Вингер из шестого норвежского дивизиона.
Сегодня, 10:25       Автор: Андрей Безуглый
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

23-кратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бе решил заняться футболом.

Напомним, что легендарный спортсмен завершил профессиональную карьеру по окончании прошлого сезона.

А уже в среду, 6 августа, 32-летний Бе объявил, что подписал контракт с норвежским Вингером, выступающим в шестом дивизионе.

"Будет весело. Я играл в футбол до того, как биатлон занял все мое время. Будет интересно увидеть, как это будет снова играть", - заявил экс-биатлонист журналистам.

Бе может дебютировать в новом клубе уже сегодня, 7 августа, в домашнем матче против Кьеллмиры. Согласно сайту Норвежской футбольной ассоциации Йоханнес Бе будет выступать на позиции полузащитника.

Ранее также легенда Тоттенхэма официально присоединился к клубу МЛС.

