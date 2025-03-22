"Ему нужна страховка": промоутер Джошуа отреагировал на вызов нахального блогера

Эдди Хирн прокомментировал идею американца Джейка Пола выйти в ринг против Энтони Джошуа. Промоутер посоветовал блогеру заранее позаботиться о полисе страхования, сообщает Ring Magazine.

"Джошуа готов драться с кем угодно. Если Джейк хочет сойтись в ринге с Энтони, то ему понадобится страхование. Если ты действительно этого хочешь, то проведи бой в этом году", – заявил Хирн.

Ранее Пол вызвал бывшего чемпиона по ряду версий в хевивейте на поединок. Американский блогер озвучил сомнения по поводу боксерских навыков Джошуа. Британец осенью прошлого года потерпел поражение от соотечественника Даниэля Дюбуа.

Кстати, ранее Камбосос по непростой победе дебютировал в новом дивизионе.

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