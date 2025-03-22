iSport.ua
Русский Українська

"Ему нужна страховка": промоутер Джошуа отреагировал на вызов нахального блогера

Руководитель Matchroom Sport высказался о потенциальном бое британского боксера.
Сегодня, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн прокомментировал идею американца Джейка Пола выйти в ринг против Энтони Джошуа. Промоутер посоветовал блогеру заранее позаботиться о полисе страхования, сообщает Ring Magazine.

"Джошуа готов драться с кем угодно. Если Джейк хочет сойтись в ринге с Энтони, то ему понадобится страхование. Если ты действительно этого хочешь, то проведи бой в этом году", – заявил Хирн.

Ранее Пол вызвал бывшего чемпиона по ряду версий в хевивейте на поединок. Американский блогер озвучил сомнения по поводу боксерских навыков Джошуа. Британец осенью прошлого года потерпел поражение от соотечественника Даниэля Дюбуа.

Кстати, ранее Камбосос по непростой победе дебютировал в новом дивизионе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Джейк Пол

Статьи по теме

"У него нет подбородка": Пол дерзко заявил, что хочет избить Джошуа "У него нет подбородка": Пол дерзко заявил, что хочет избить Джошуа
Усик сделал прогноз на потенциальный реванш Джошуа и Дюбуа Усик сделал прогноз на потенциальный реванш Джошуа и Дюбуа
Промоутер назвал сроки восстановления Джошуа после травмы Промоутер назвал сроки восстановления Джошуа после травмы
Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Легрейд и Жанмонно выиграли гонки преследования в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа21:34
Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч
Формула 121:17
Ферстаппен отреагировал на неудачные результаты Лоусона
Европа20:57
Малиновский рассказал, какой совет дает ему Виейра
ЧМ-202620:55
Отборочный турнир ЧМ-2026: Норвегия сокрушила Молдову, Уэльс примет Казахстан, Чехия встретится с Фарерами
Европа20:39
Гарсия: Я знаю, что мы можем справиться с Украиной
Европа20:38
Флик согласовал первый летний трансфер Барселоны
Бокс20:00
"Ему нужна страховка": промоутер Джошуа отреагировал на вызов нахального блогера
Европа19:59
Де Брюйне рассказал, чего не хватило Бельгии в первом матче против Украины
Биатлон19:42
Биатлон-2024/2025: Легрейд и Жанмонно выиграли гонки преследования в Холменколлене
Европа19:39
Миколенко: Думаю, в первом матче против Бельгии мы смогли выполнить установки тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK