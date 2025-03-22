Камбосос успешно дебютировал в новом весе, но не сумел нокаутировать позднюю замену

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) успешно провел дебютный бой в первом полусреднем весе, одержав победу над соотечественником Джейком Уилли (16-2, 15 КО).

Поединок состоялся 22 марта в австралийском Сиднее, став главным событием боксерского шоу от промоутерских компаний Matchroom Boxing и DiBella Entertainment.

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Изначально Камбосос должен был драться с Даудом Йорданом (43-4, 31 КО), однако индонезийского ветерана не допустили к поединку по медицинским показателям, а Уилли принял бой на коротком уведомлении.

BIG shots landed by @georgekambosos at the end of the first 💥#KambososWyllie | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/5DqCWmVzve — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 22, 2025

Fireworks in round five 🔥#KambososWyllie | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/SuwMMLCnI4 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 22, 2025

Бывший чемпион, считавшийся очевидным фаворитом противостояния, все же не сумел одержать досрочную победу, отбоксировав все отведенные 12 раундов и одолев соперника единогласным решением судей со счетом 117-111, 117-111 и 115-113.

We go the distance ✅



An absolutely cracking scrap in Sydney 👏#KambososWyllie | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/2BWFzBzNhH — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 22, 2025

Напомним, что в своем предыдущем бою в мае 2024 года Камбосос потерпел поражение от Василия Ломаченко в поединке за вакантный титул IBF в легком весе.

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