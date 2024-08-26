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"Поставлю миллион": Стивенсону назвали троих боксеров, которые его побьют

Американскому чемпиону указали, кого стоит опасаться.
Сегодня, 08:58
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос отреагировал на слова обладателя пояса WBC Шакура Стивенсона, что тот поставит сто тысяч на победу Артема Арутюняна в возможном бою с австралийцем.

Камбосос в свою очередь сам назвал боксеров, которые побьют Стивенсона.

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"Артем может пойти и посчитать мои налоги, этот бухгалтер, которого ты выбрал. Конечно же, он будет ставить на парня, с которым дрался, чтобы повыпендриваться и хорошо выглядеть после 12 раундов.

Знаешь что? Я железно поставлю миллион на то, что Лопес, Хэйни и Лома побьют тебя, мышь", - написал Камбосос в сети X.

Ранее сообщалось, что Стивенсон проведет следующий бой в андеркарде Бивол - Бетербиев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон Теофимо Лопес девин хэйни Джордж Камбосос

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