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Стивенсон проведет бой в андеркарде Бивол – Бетербиев

Также в Саудовской Аравии впервые пройдет женский титульный поединок.
Сегодня, 09:02
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил, что обладатель WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) проведет защиту титула против бывшего чемпиона во втором полулегком весе Джо Кордины (17-1, 9 КО).

Поединок состоится в андеркарде Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев. Вечер бокса пройдет 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Вечер бокса 12 октября в Эр-Рияде:

  • Крис Юбэнк (33-3, 24 КО) – Камил Шеремета (25-2-2, 8 КО) – поединок в среднем весе
  • Фабио Уордли (17-0-1, 16 КО) – Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 КО) – бой в супертяжелом весе за титул чемпиона Великобритании
  • Джей Опетая (25-0, 19 КО) – Джек Месси (22-2, 12 КО) – поединок за IBF в тяжелом весе
  • Бен Уиттакер (8-0, 5 КО) – Лиам Кэмерон (23-6, 10 КО) – бой в полутяжелом весе
  • Скай Николсон (11-0, 1 КО) – Рейвен Чепмен (9-0, 2 КО) – поединок за WBC в полулегком весе, первый титульный бой в женском боксе в Эр-Рияде

Ранее сообщалось, что Бриедис объявил о завершении карьеры.

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