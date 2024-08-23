"Должен стать суперзвездой": Хирн отреагировал на начало сотрудничества со Стивенсоном

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал подписания контракта с чемпионом мира по версии WBC в легком дивизионе американцем Шакуром Стивенсоном.

По его мнению, их сотрудничество должно получиться плодотворным и вместе они достигнут вершин.

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"Я рад приветствовать в команде Matchroom того, кого считаю одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Шакуру Стивенсону 27 лет и он уже чемпион мира в трех весовых категориях. Возможно, этот парень непобедим в боксе.

Этот молодой человек должен стать суперзвездой. Я верю, что с нашей поддержкой он выиграет все возможные поединки и получит все возможные награды. Путешествие начинается 12-го октября, на огромном вечере бокса. Мы с нетерпением ждем совместного будущего", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Стивенсон проведет следующий бой в андеркарде Бивол - Бетербиев.

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