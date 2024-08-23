Шакур Стивенсон официально стал клиентом Эдди Хирна

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон начинает сотрудничество с известным промоутером Эдди Хирном.

Американский боксер, интересы которого ранее представляла компания Top Rank во главе с Бобом Арумом, подписал контракт с Matchroom Boxing, сообщает Boxing Scene.

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"Я готов начать новую главу своей карьеры, которая начнется 12 октября с боя с Джо Кординой в рамках Riyadh Season в Саудовской Аравии.

Я ясно дал понять, что хочу самых громких имен и самых громких боев в этом виде спорта. Сделайте Уильяма Сепеду обязательным претендентом WBC и мы встретимся в 2025 году. Я готов драться с любым, кто достаточно смел, чтобы встретиться со мной. В последние годы желающих сделать это было мало.

С Matchroom и Riyadh Season я объединяюсь с промоутерской силой, которая соответствует таланту мирового уровня. Мы будем неудержимыми на ринге и за его пределами. Я буду демонстрировать свое превосходство в боксе еще много лет", - сказал Стивенсон.

Ранее сообщалось, что Стивенсон обвинил Ломаченко в очередном отказе от боя.

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