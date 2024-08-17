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Стивенсон обвинил Ломаченко в очередном отказе от боя

Американцу предложили два поединка с украинцами.
Сегодня, 09:45
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон заявил, что обладатель титула IBF Василий Ломаченко отклонил предложение о поединке с ним.

Один из фанатов американца предложил ему подписать новый контракт с промоутерской компанией Top Rank, а затем провести поединки с Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком. 

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Шакур ответил, что Ломаченко вновь отказался от боя.

"Лома только недавно снова сказал "нет". Бросьте, подписать контракт с Top Rank - не проблема. Проблема в том, что бойцы должны сказать свое "да", вот и все. А до тех пор мы намерены делать деньги. 

Я открыт к тому, что принесет мне больше всего денег и в чем будет больше всего смысла", - написал Стивенсон на своей странице в Х.

Ранее Де Ла Хойя назвал главную проблему Стивенсона.

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