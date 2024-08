Стивенсон обвинил Ломаченко в очередном отказе от боя

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон заявил, что обладатель титула IBF Василий Ломаченко отклонил предложение о поединке с ним.

Один из фанатов американца предложил ему подписать новый контракт с промоутерской компанией Top Rank, а затем провести поединки с Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком.

Читай также: Хирн оценил шансы Дэвиса в боях против Ломаченко и Стивенсона

Шакур ответил, что Ломаченко вновь отказался от боя.

"Лома только недавно снова сказал "нет". Бросьте, подписать контракт с Top Rank - не проблема. Проблема в том, что бойцы должны сказать свое "да", вот и все. А до тех пор мы намерены делать деньги.

Я открыт к тому, что принесет мне больше всего денег и в чем будет больше всего смысла", - написал Стивенсон на своей странице в Х.

Loma just recently said no Again cmon now signing with top rank isn’t the problem fighters have to say YES that’s it that’s all.. But until then we into making money so whatever gone get me paid the most and make the most sense I’m down! #ChasingGreatness https://t.co/tuUEIXTJR5