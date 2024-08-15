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Да Ла Хойя назвал главную проблему Стивенсона

Промоутер ведет переговоры с американцем.
Сегодня, 13:50
Оскар Де Ла Хойя / Getty Images
Оскар Де Ла Хойя / Getty Images

Известный промоутер Оскар Да Ла Хойя поделился подробностями переговоров с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Шауром Стивенсоном.

По словам функционера, проблема американца в том, что он требует большие деньги.

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"Парню нужна уверенность в его боях. Он должен верить в себя, чтобы устраивать хорошие шоу и продавать билеты. Вот в чем проблема. Он не продает свои поединки.

Стивенсон - отличный боец, но парень требует кучу денег, а поединки не продает", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Ранее Де Ла Хойя назвал самого умелого боксера на планете.

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