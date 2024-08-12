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Де Ла Хойя назвал самого умелого боксера на планете

Легендарный боксер верит в уникальность Стивенсона.
Сегодня, 21:32
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался о возможном бое чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО) с Уильямом Сепедой (31-0, 27 КО).

По словам легенды бокса, представитель США является уникальным боксером.

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"Я не думаю, что кто-нибудь станет на пути этого боя. Я промоутер Сепеды, и действительно хочу провести этот поединок. Шакур сейчас является, пожалуй, лучшим бойцом на планете. Огромное мастерство. Но он должен уметь продавать билеты.

Его стиль бокса не столь дружен, чтобы продавать билеты, но я считаю, что Уильям Сепеда против Шакура Стивенсона – это огромное сражение. Это произойдет… Единственный, кто может провести этот бой, — это я, и скажу вам одно: я устрою этот поединок", - приводит слова промоутера Fight Hub TV.

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