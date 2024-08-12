"Однозначно заслуживает": Тренер Ортиса назвал условие для реванша с Богачуком
Роберт Гарсия, тренер обладателя временного титула WBC в первом среднем весе Верджила Ортиса, высказался по поводу возможности реванша с Сергеем Богачуком.
По его словам, они не против провести второй поединок, если не удастся договориться с Теренсом Кроуфордом.
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"Мы можем рассмотреть реванш. Это был отличный и близкий бой. Так что если появится предложение, а Кроуфорд будет недоступен, то почему бы не провести реванш?
Сергей однозначно заслуживает реванш. Он тоже рвал свою задницу, вышел и удивил мир, потому что мало кто ожидал от него, что он будет так драться и даст такой бой", - приводит слова Гарсии Fight Hub TV.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Ортис.
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