"Однозначно заслуживает": Тренер Ортиса назвал условие для реванша с Богачуком

Команда американского боксера не против повторного поединка с украинцем.

Роберт Гарсия, тренер обладателя временного титула WBC в первом среднем весе Верджила Ортиса, высказался по поводу возможности реванша с Сергеем Богачуком.

По его словам, они не против провести второй поединок, если не удастся договориться с Теренсом Кроуфордом.

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"Мы можем рассмотреть реванш. Это был отличный и близкий бой. Так что если появится предложение, а Кроуфорд будет недоступен, то почему бы не провести реванш?

Сергей однозначно заслуживает реванш. Он тоже рвал свою задницу, вышел и удивил мир, потому что мало кто ожидал от него, что он будет так драться и даст такой бой", - приводит слова Гарсии Fight Hub TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Ортис.

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