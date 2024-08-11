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"Я устал от этого д*рьма": Тренер Богачука гневно отреагировал на поражение от Ортиса

Наставник украинского боксера выразил негодование работой судей на поединке его подопечного.
Сегодня, 14:58
Богачук уступил Ортису / Getty Images
Богачук уступил Ортису / Getty Images

Мэнни Роблес, тренер бывшего временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, прокомментировал поражение своего подопечного в бою против Верджила Ортиса.

Наставник украинского боксера после поединка жестко раскритиковал судей, которые отдали победу американцу решением большинства.

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"Я однозначно разочарован. Я давно занимаюсь этим делом. Я просто продолжу и скажу то, что думаю. Надеюсь, у меня не будет проблем с комиссиями, судьями, WBC или так называемыми "санкционирующими органами". Я устал от этого д*рьма, которое повторяется снова и снова, от того, как несправедливо они могут относиться к бойцам. Боксеры ставят на карту свои жизни и все, что у них есть, чтобы дойти до этого этапа.

Я не знаю, куда, черт возьми, смотрели эти судьи. И никто не заставляет их отвечать за это. Интервью берут у бойцов, менеджеров, промоутеров, у всех, кроме судей. Они просто идут домой, и никто им ничего не говорит, никто ничего не спрашивает, никто не ставит их в неудобное положение. Я верю, что это нужно прекратить. Они должны нести ответственность", - сказал Роблес после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Ортис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук вирджил ортис

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