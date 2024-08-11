Богачук - Ортис: лучшие моменты боя - видео

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-2, 23 КО) проиграл бой против американца Верджила Ортиса (22-0, 21 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 11 августа, на Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

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Соперники устроили яркую драку, по ходу которой Богачук дважды отправлял Ортиса в нокдаун в первом раунде (сначала не засчитали, но позже подтвердили) и в восьмой трехминутке. Тем не менее по итогам 12 раундов победа решением большинства судей досталась Ортису со счетом 113-113, 114-112, 114-112.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Богачук - Ортис:

Ранее сообщалось, что Богачук отреагировал на поражение от Ортиса.

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