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"Все знают, что произошло": Богачук отреагировал на поражение от Ортиса

Украинский боксер выразил несогласие с результатом боя, в котором дважды отправлял соперника в нокдаун.
Сегодня, 10:44
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Уже бывший обладатель титула временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук считает несправедливым поражение в бою с Верджилом Ортисом.

Украинский боксер по ходу противостояния дважды отправлял американца в нокдаун, но в итоге потерпел поражение решением большинства судей со счетом 113-113, 112-114, 112-114.

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"Все, кто разбирается в боксе, знают, что только что произошло", - написал Богачук в сети X.

"Слава Украине!" - добавил украинский боксер.

Ранее сообщалось, что Хегай успешно дебютировал в Top Rank, одолев колумбийского соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук вирджил ортис

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