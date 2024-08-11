"Все знают, что произошло": Богачук отреагировал на поражение от Ортиса

Украинский боксер выразил несогласие с результатом боя, в котором дважды отправлял соперника в нокдаун.

Уже бывший обладатель титула временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук считает несправедливым поражение в бою с Верджилом Ортисом.

Украинский боксер по ходу противостояния дважды отправлял американца в нокдаун, но в итоге потерпел поражение решением большинства судей со счетом 113-113, 112-114, 112-114.

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"Все, кто разбирается в боксе, знают, что только что произошло", - написал Богачук в сети X.

Those who understand boxing know what just happened 😂 — Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) August 11, 2024

"Слава Украине!" - добавил украинский боксер.

GLORY TO UKRAINE 🇺🇦 — Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) August 11, 2024

Ранее сообщалось, что Хегай успешно дебютировал в Top Rank, одолев колумбийского соперника.

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