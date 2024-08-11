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Хегай успешно дебютировал в Top Rank, одолев колумбийского соперника

Украинский боксер вынудил оппонента отказаться от продолжения боя.
Сегодня, 09:32
Хегай победил Пресиадо / Top Rank
Хегай победил Пресиадо / Top Rank

Украинский полулегковес Арнольд Хегай (22-1-1, 14 КО) одержал победу в поединке против колумбийца Бельмара Пресиадо (22-8-1, 15 КО).

Запланированный на десять раундов бой состоялся в ночь на воскресенье, 11 августа, на арене Tingley Coliseum в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США в рамках вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

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К середине поединка Хегай полностью завладел инициативой и сумел несколько раз потрясти соперника, но не добил.

Украинский боксер вынудил оппонента преимущественно защищаться и в итоге остановиться. После восьмого раунда колумбиец отказался от продолжения боя.

Для Хегая этот бой стал первым после того, как он подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank.

Отметим, что в главном бою вечера бокса американский претендент Анджело Лео нокаутировал мексиканского чемпиона Луиса Альберто Лопеса и отобрал у него титул IBF в полулегком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арнольд Хегай

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