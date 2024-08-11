Хегай успешно дебютировал в Top Rank, одолев колумбийского соперника
Украинский полулегковес Арнольд Хегай (22-1-1, 14 КО) одержал победу в поединке против колумбийца Бельмара Пресиадо (22-8-1, 15 КО).
Запланированный на десять раундов бой состоялся в ночь на воскресенье, 11 августа, на арене Tingley Coliseum в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США в рамках вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.
KHEGAI GETS US STARTED.@AutoZone | #LopezLeo pic.twitter.com/89Jv9kpg6I— Top Rank Boxing (@trboxing) August 10, 2024
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К середине поединка Хегай полностью завладел инициативой и сумел несколько раз потрясти соперника, но не добил.
Украинский боксер вынудил оппонента преимущественно защищаться и в итоге остановиться. После восьмого раунда колумбиец отказался от продолжения боя.
The Ukrainian contender shines 🇺🇦— Top Rank Boxing (@trboxing) August 10, 2024
Arnold Khegai takes our opening bout by corner stoppage. pic.twitter.com/5kil9TdfmX
Для Хегая этот бой стал первым после того, как он подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank.
Отметим, что в главном бою вечера бокса американский претендент Анджело Лео нокаутировал мексиканского чемпиона Луиса Альберто Лопеса и отобрал у него титул IBF в полулегком весе.
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