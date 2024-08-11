Лео эффектно уложил Лопеса, отобрав титул в полулегком весе

Обладатель титула IBF в полулегком весе мексиканец Луис Альберто Лопес (30-3, 17 КО) потерпел поражение нокаутом в бою с экс-чемпионом американцем Анджело Лео (25-1, 12 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 11 августа, в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.

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Бой завершился в десятом раунде яркой досрочной победой американского претендента. Лео сконтратаковал левым хуком, отправив Лопеса в тяжелый нокаут. Мексиканец еще долго не мог прийти в себя и не смог самостоятельно подняться на ноги.

ROAD RAGE 😤



THE HOMETOWN KID PUT VENADO TO SLEEP. pic.twitter.com/kLpIYbQ201 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 11, 2024

LOOK AT THIS BRUTAL KO BY ANGELO LEO ONE MORE TIME 🤯 pic.twitter.com/aPy9PW697g — Top Rank Boxing (@trboxing) August 11, 2024

Таким образом, Лео стал новым чемпионом мира по версии IBF в полулегком весе.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Лопес - Лео:

Источник видео: MEGOGO

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