Богачук дважды отправлял в нокдаун Ортиса, но проиграл

Временный чемпион по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-2, 23 КО) потерпел поражение в бою с американцем Верджилом Ортисом (22-0, 21 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 11 августа, на Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Источник: Getty Images

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Соперники от самого начала противостояния принялись за дело, устроив в ринге настоящую зарубу. При этом американский претендент выглядел увереннее и превосходил своего оппонента практически во всех компонентах. Тем не менее именно Богачуку удалось уронить Ортиса, но рефери нокдаун не засчитал.

Источник: Getty Images

Украинский боксер пытался выбрасывать больше, но американец отлично работал джебом, выглядел лучше в борьбе и делал ставку на силовые удары. После четвертого раунда соперникам сообщили, что нокдаун в первой трехминутке в пользу временного чемпиона все же был засчитан.

Who you got so far?! 🥊🍿#BohachukOrtiz | LIVE TONIGHT on DAZN pic.twitter.com/u55jJzb9uo — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 11, 2024

Богачук пропустил в начале седьмого раунда, но это не выбило его из боя и он сумел доставить проблемы сопернику, а в следующей трехминутке оформить второй нокдаун. Украинец поймал соперника левым хуком, после чего тот опустился на настил ринга. Тем не менее американец попытался отыграться и смог потрясти оппонента, несмотря на то что сам уже заработал рассечение.

Vergil Ortiz is running on fumes ⛽️🔥#BohachukOrtiz | LIVE TONIGHT on DAZN pic.twitter.com/0rj268NUc0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 11, 2024

В начале заключительной трехминутки уже Богачук едва не оказался в нокдауне. Ортис сумел достать украинца, но тот устоял, а бой продлился все отведенные 12 раундов.

По итогам поединка судьи решением большинства отдали победу Ортису со счетом 113-113, 114-112, 114-112.

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