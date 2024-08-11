Богачук дважды отправлял в нокдаун Ортиса, но проиграл
Временный чемпион по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-2, 23 КО) потерпел поражение в бою с американцем Верджилом Ортисом (22-0, 21 КО).
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 11 августа, на Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.
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Соперники от самого начала противостояния принялись за дело, устроив в ринге настоящую зарубу. При этом американский претендент выглядел увереннее и превосходил своего оппонента практически во всех компонентах. Тем не менее именно Богачуку удалось уронить Ортиса, но рефери нокдаун не засчитал.
Украинский боксер пытался выбрасывать больше, но американец отлично работал джебом, выглядел лучше в борьбе и делал ставку на силовые удары. После четвертого раунда соперникам сообщили, что нокдаун в первой трехминутке в пользу временного чемпиона все же был засчитан.
Who you got so far?! 🥊🍿#BohachukOrtiz | LIVE TONIGHT on DAZN pic.twitter.com/u55jJzb9uo— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 11, 2024
Богачук пропустил в начале седьмого раунда, но это не выбило его из боя и он сумел доставить проблемы сопернику, а в следующей трехминутке оформить второй нокдаун. Украинец поймал соперника левым хуком, после чего тот опустился на настил ринга. Тем не менее американец попытался отыграться и смог потрясти оппонента, несмотря на то что сам уже заработал рассечение.
Vergil Ortiz is running on fumes ⛽️🔥#BohachukOrtiz | LIVE TONIGHT on DAZN pic.twitter.com/0rj268NUc0— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 11, 2024
В начале заключительной трехминутки уже Богачук едва не оказался в нокдауне. Ортис сумел достать украинца, но тот устоял, а бой продлился все отведенные 12 раундов.
AND THE NEW… Vergil Ortiz 🥇#BohachukOrtiz pic.twitter.com/vNFh8IEnbC— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 11, 2024
По итогам поединка судьи решением большинства отдали победу Ортису со счетом 113-113, 114-112, 114-112.
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