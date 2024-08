Ортис проявил неуважение к Богачуку, после чего начал обвинять команду украинца в том же

Временный чемпион по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-1, 23 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с непобежденным американцем Верджилом Ортисом (21-0, 21 КО).

Накануне соперники провели пресс-конференцию, во время которой состоялась традиционная битва взглядов. Однако после психологической дуэли произошел неприятный момент - украинец протянул ладонь оппоненту, но американец демонстративно отказался от рукопожатия.

Позже Ортис в социальных сетях попытался объяснить свой некрасивый поступок, обвинив именно команду Богачука в неуважении.

"Вы хотите, чтобы я пожал руку человеку, в команде которого есть люди, называющие меня непрофессионалом и так далее? Я проявляю уважение там, где оно заслуженно. Все знают, что я вежливый человек. Вы хотите обвинить меня в неспортивном поведении и перейти на другую сторону? Мне действительно плевать", - написал Ортис в сети Х.

Ya’ll want me to shake someone’s hand after people on said person’s team has been calling me unprofessional this and that? I give respect where it’s due. Everyone here knows I’m a respectful person. You wanna say I’m unsportsmanlike and switch sides? I really dgaf