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Ортис проявил неуважение к Богачуку, после чего начал обвинять команду украинца в том же

Небитый американец попытался объяснить, почему отказался пожать руку сопернику.
Сегодня, 12:58
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images

Временный чемпион по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-1, 23 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с непобежденным американцем Верджилом Ортисом (21-0, 21 КО).

Накануне соперники провели пресс-конференцию, во время которой состоялась традиционная битва взглядов. Однако после психологической дуэли произошел неприятный момент - украинец протянул ладонь оппоненту, но американец демонстративно отказался от рукопожатия.

Позже Ортис в социальных сетях попытался объяснить свой некрасивый поступок, обвинив именно команду Богачука в неуважении.

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"Вы хотите, чтобы я пожал руку человеку, в команде которого есть люди, называющие меня непрофессионалом и так далее? Я проявляю уважение там, где оно заслуженно. Все знают, что я вежливый человек. Вы хотите обвинить меня в неспортивном поведении и перейти на другую сторону? Мне действительно плевать", - написал Ортис в сети Х.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Ранее Ортис признался, рассчитывает ли на нокаут в бою с Богачуком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук вирджил ортис

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