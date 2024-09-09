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Богачук может выйти в ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри

Назван потенциальный соперник украинского боксера на ближайший бой.
Сегодня, 10:29
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук может провести бой против экс-обладателя титула в дивизионе Исраиля Мадримова.

Как сообщает журналист и инсайдер Фернандо Сабатини, команды украинского и узбекистанского боксеров ведут переговоры о поединке, который может состояться 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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В то же время также обсуждается реванш Богачука с американцем Верджилом Ортисом на февраль.

"Мне сообщили, что бой между Исраилем Мадримовым и Сергеем Богачуком обсуждается на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в андеркарде боя Усик - Фьюри 2. Но также украинец может провести реванш с Верджилом Ортисом в феврале", - написал Сабатини в сети X.

Ранее Богачук оценил вероятность проведения реванша с Ортисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук Исраиль Мадримов

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