"Это мой прогноз": Богачук оценил вероятность проведения реванша с Ортисом

Украинский боксер попытался предположить, как будет в дальнейшем себя вести его обидчик.

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук высказался о вероятности реванша с Верджилом Ортисом, которому он уступил решением большинства судей.

Сам украинский боксер хотел бы провести второй бой, но предполагает, что его оппонент будет избегать повторного противостояния.

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"Они побоятся дать реванш. Это мой прогноз. Я видел его после поединка. Ему никто никогда не давал такого боя. У меня было вообще ощущение, что он завяжет после этого боя. Ему было настолько тяжело, что я не думаю, что ему хватит смелости и духа еще раз согласиться на этот бой.

Мне показалось, что он упертый. Посмотрим, как оно будет. Но я думаю, что он будет искать другие пути - обойти, уйти от этого боя. Мне интересно, но не думаю, что ему интересно. Я бы кайфанул еще раз от этого боя, но не думаю, что ему это еще раз принесет удовольствие", - сказал Богачук в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Отметим, также Богачук выразил возмущение своим поражением от Ортиса.

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