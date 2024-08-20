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"Вы никогда не увидите скучного боя": промоутер о возможном сопернике Богачука в андеркарде реванша Усик – Фьюри

Украинец получит топового оппонента.
Сегодня, 12:40
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Том Леффлер, промоутер Сергея Богачука, высказался о будущем украинского боксера.

Промоутер не стал называть соперника, но считает, что Сергей заслуживает получить в соперники любого лидера первого среднего веса.

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"Этот дивизион сейчас такой горячий. Тут так много отличных матчей, которые можно провести. 

Сергей входит в тройку-пятерку лучших в этой весовой категории. Богачук заслуживает драться с любым из топовых имен. Вы никогда не увидите скучного боя с участием Сергея", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Богачук может вернуться на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри.

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