"Вы никогда не увидите скучного боя": промоутер о возможном сопернике Богачука в андеркарде реванша Усик – Фьюри
Том Леффлер, промоутер Сергея Богачука, высказался о будущем украинского боксера.
Промоутер не стал называть соперника, но считает, что Сергей заслуживает получить в соперники любого лидера первого среднего веса.
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"Этот дивизион сейчас такой горячий. Тут так много отличных матчей, которые можно провести.
Сергей входит в тройку-пятерку лучших в этой весовой категории. Богачук заслуживает драться с любым из топовых имен. Вы никогда не увидите скучного боя с участием Сергея", - приводит слова промоутера Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что Богачук может вернуться на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри.
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