Богачук может вернуться на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри

Том Леффлер, промоутер Сергея Богачука, высказался о будущем своего клиента.

По словам специалиста, украинский боксер, вероятно, вернется на ринг в андеркарде реванша Александр Усик - Тайсон Фьюри.

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"Звезда Сергея после боя с Ортисом взлетела. Не знаю, почему ему не давали шанса раньше. Богачук был аутсайдером пять к одному.

Хорошо, что Турки Аль аш-Шейх был лично на этом поединке и увидел, какое выступление продемонстрировал Сергей. Он также сказал, что Богачук выиграл этот поединок, или, в худшем случае, была ничья.

Ему очень понравилось выступление Сергея, он подошел к нам и сказал, что хочет, чтобы Сергей выступил на его шоу, которое пройдет ближе к концу года. Думаю, что это будет 21-го декабря в Саудовской Аравии. Было бы здорово, чтобы он выступил в андеркарде у своего соотечественника Александра Усика, который проведет реванш с Тайсоном Фьюри", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Напомним, Ортис победил Богачука решением большинства судей (113-113, 114-112, 114-112).

Ранее промоутер Богачука объяснил, почему победа Ортиса незаслуженная.

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