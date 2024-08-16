"Будем добиваться": Богачук оценил вероятность проведения реванша с Ортисом

Бывший обладатель титула временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук проанализировал свой бой с Верджилом Ортисом, которому он уступил решением большинства судей.

Украинский боксер заявил, что намерен получить реванш, несмотря на то что такого пункта не было в контракте.

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"Я доволен боем с Ортисом. Считаю, что провел его классно, кто бы что ни говорил. Самым трудным со стороны Ортиса для меня было то, что он постоянно лез головой вперед, а также пытался меня толкать.

Когда объявляли результат, я чувствовал, что выиграл поединок. Уже после объявления меня в зале поддержали многие. Это были те люди, которые разбираются в боксе и понимали, что случилось.

В контракте на бой с Ортисом пункта о реванше не было, но, скорее всего, мы будем его добиваться. Мой промоутер Том Леффлер постоянно повторяет, что я выиграл этот бой. Он и моя команда уверены в моей победе", - приводит слова Богачука Luckypunch.net.

Ранее промоутер Богачука объяснил, почему победа Ортиса незаслуженная.

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