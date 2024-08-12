"Сергей не проиграл": Промоутер Богачука объяснил, почему победа Ортиса незаслуженная

Том Леффлер, промоутер бывшего временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, проанализировал его поражение в бою с Верджилом Ортисом.

Представитель украинца выразил недовольство работой судей и считает поражение своего подопечного несправедливым.

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"Сергей не проиграл этот бой. Он вышел сюда, разбил лицо Ортису, но каким-то образом ушел с ринга проигравшим. Я не знаю, куда смотрели судьи. Это неправильно. Богачук выходит как чемпион, дерется за свою страну, но все равно теряет титул.

Я думаю, что Сергей победил. Если бы не нокдауны, то счет по раундам мог бы быть 6-6. Я не отбираю заслуг Ортиса, но посмотрите на его лицо", - сказал Леффлер в комментарии Fight Hub TV.

Ранее тренер Ортиса назвал условие для реванша с Богачуком.

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