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"Что он сделал, что ему отдали бой?": Богачук выразил возмущение своим поражением от Ортиса

Украинский боксер назвал цирком проигранный решением большинства судей поединок.
Сегодня, 12:55
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук раскритиковал работу судей в бою против Верджила Ортиса, которому он уступил решением большинства.

Украинский боксер выразил недоумение, как при двух нокдаунах у соперника победа досталась американцу.

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"Это цирк. Хорошо, плотный бой, но я чемпион, я сделал два нокдауна. Я даже не думал, что может такое быть, что мне не отдадут, и тут облом. Я считаю, что выиграл этот бой. Я не понимаю. За счет чего можно было ему отдать этот бой? Что он сделал, что ему с чемпионом можно отдать бой?

Он вообще ничего не сделал, да еще и две таких ср*ки поймал. О чем здесь можно говорить? Когда было такое, чтобы Леффлер так откровенно об этом говорил? Он очень спокойный, сдержанный, а здесь аж его прорвало, он конкретно начал говорить.

Реально все очень злые были. Все считают, что я чемпион. И я так считаю. То, что он меня сталкивал - да, это прикольно, но это не борьба, что надо вытолкнуть за круг. Это не сумо, это бокс. Я считаю, что я был более точным, сделал два нокдауна. Я был умнее в этом поединке. Почему отдали туда, я не понимаю. И не один я не понимаю", - сказал Богачук в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Ранее сообщалось, что Богачук может вернуться на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук вирджил ортис

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