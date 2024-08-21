"Вот это мне интересно": Богачук рассказал, почему принял бой с Ортисом

Украинский боксер объяснил, что его мотивировало на поединок с американцем.

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал, почему согласился провести бой против Верджила Ортиса, которому проиграл решением большинства судей.

По словам украинского боксера, он хочет драться с лучшими соперниками.

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"Мне интересно боксировать с лучшими. Я уже на таком уровне, что мешков уже проходили, много уже у меня было соперников.

Я уже пришел на тот уровень, где мне нужны лучшие боксеры. Где нужно выигрывать у лучших, чтобы люди видели, что я могу выигрывать у лучших, что я один из лучших. Что я не просто бью мешков, а что я самый лучший. Вот это мне интересно", - сказал Богачук в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Ранее сообщалось, что Богачук может вернуться на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри.

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