iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Вот это мне интересно": Богачук рассказал, почему принял бой с Ортисом

Украинский боксер объяснил, что его мотивировало на поединок с американцем.
Сегодня, 11:35
Богачук проиграл Ортису / Getty Images
Богачук проиграл Ортису / Getty Images

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал, почему согласился провести бой против Верджила Ортиса, которому проиграл решением большинства судей.

По словам украинского боксера, он хочет драться с лучшими соперниками.

Читай также: Малиньяджи призвал Турки Аль аш-Шейха устроить реванш Ортис - Богачук

"Мне интересно боксировать с лучшими. Я уже на таком уровне, что мешков уже проходили, много уже у меня было соперников.

Я уже пришел на тот уровень, где мне нужны лучшие боксеры. Где нужно выигрывать у лучших, чтобы люди видели, что я могу выигрывать у лучших, что я один из лучших. Что я не просто бью мешков, а что я самый лучший. Вот это мне интересно", - сказал Богачук в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Ранее сообщалось, что Богачук может вернуться на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук вирджил ортис

Статьи по теме

"Что он сделал, что ему отдали бой?": Богачук выразил возмущение своим поражением от Ортиса "Что он сделал, что ему отдали бой?": Богачук выразил возмущение своим поражением от Ортиса
"Будем добиваться": Богачук оценил вероятность проведения реванша с Ортисом "Будем добиваться": Богачук оценил вероятность проведения реванша с Ортисом
Авторитетное издание назвало боксера, который был сложнейшим соперником Усика Авторитетное издание назвало боксера, который был сложнейшим соперником Усика
Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, поединок Динамо и матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Бокс13:58
Авторитетное издание назвало боксера, который был сложнейшим соперником Усика
Европа13:44
Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении
Украина13:28
Бывший тренер Киев-Баскета погиб на войне
Европа12:58
Атлетико объявил о трансфере Галлахера
Бокс12:55
"Что он сделал, что ему отдали бой?": Богачук выразил возмущение своим поражением от Ортиса
Лига Чемпионов12:52
Динамо - Зальцбург: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Европа12:42
Зинченко назвал двух легендарных футболистов, которые были его кумирами
Европа12:24
"Не помним времени друг без друга": Лунин с женой поделились милыми фото в честь годовщины
Европа12:15
Галлахер уже тренируется с Атлетико
Теннис11:55
Синнер прокомментировал решение суда по его делу о допинге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK