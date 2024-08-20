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Малиньяджи призвал Турки Аль аш-Шейха устроить реванш Ортис - Богачук

Эксперт напомнил миру про несправедливый итог боя украинца.
Сегодня, 15:10
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи заявил, что глава развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху нужно устроить реванш Верджила Ортиса и Сергея Богачука вместо поединка американца с Теренсом Кроуфордом.

По словам эксперта, украинский боксер должен получить шанс, ведь, вероятно, его засудили.

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"Турки делает то же самое с Кроуфордом и Верджилом Ортисом. Поскольку Теренс не получил бой с Канело, Аль аш-Шейх говорит, что устроит ему поединок с Ортисом. 

Ортис и Богачук только что провели равный бой. Половина мира считает, что Богачук победил. Ты не думаешь о том, что вместо этого следует устроить реванш? Зачем мы пытаемся продвигать бой Кроуфорд - Ортис? И Турки говорил об этом еще до боя Верджила с Богачуком", - цитирует Малиньяджи Boxing News 24/7.

Напомним, Ортис победил Богачука решением большинства судей (113-113, 114-112, 114-112).

Ранее сообщалось, что Богачук может вернуться на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри.

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