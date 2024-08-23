Ортис признался, считает ли свою победу над Богачуком заслуженной

Новый временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Верджил Ортис поделился мыслями по поводу своей победы решением большинства судей над Сергеем Богачуком.

Американский боксер ответил всем свои критикам, заявив, что выиграл бой заслужено.

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"Победил ли я? О, черт возьми, да! Я наносил больше ударов. Мои удары были более эффективными. Я прессинговал большую часть времени. Я ни разу не попадал в серьезные неприятности, но заставил много раз шататься моего соперника. Послушайте, я сам себе главный критик, но этот бой я выиграл уверенно.

Единственная причина, почему все получилось так близко - это нокдауны, но я не пострадал. После первого я поднялся и сказал, что не могу поверить, что это произошло. Рефери не засчитал его, а я и не спорил, но его засчитали позже. Второго вообще не должно было быть. Ну да ладно, я все равно выиграл бой.

Больше у меня не было серьезных проблем. Ладно, пусть это будет нокдаун, но вы же видели, что происходило в остальной части поединка?" - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Ранее Богачук выразил возмущение своим поражением от Ортиса.

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