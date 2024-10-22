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Промоутер Богачука: Бій проти Мадрімова - це ще одна велика можливість для Сергія

Том Леффлер верит в украинца.
Вчера, 23:20
Сергей Богачук
Сергей Богачук

Украинец Сергей Богачук выступит в андеркарте реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Промоутер украинца Том Леффлер высказал свое мнение относительно боя против Исраиля Мадримова.

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"Мадримов – это еще один тяжелый бой, но я думаю, что для Сергея этот бой можно выиграть. Это еще одна большая возможность для Сергея. Если он сможет победить Мадримова, это значит, что он провел ошеломляющий год в борьбе с Брайаном Мендозой и Вергилом Ортисом.

Помните, Вергил Ортис на тот момент имел 20-0 с 20 нокаутами, и люди ожидали, они фактически держали пари, что он собирается нокаутировать Богачука, и когда Богачук дважды отбросил его, это действительно открыло людям глаза: "Вау, Богачук действительно потрясающий боец", - сказал Леффлер.

Напомним, бой между Богачуком и Мадримовым должно состояться 21 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сергей Богачук

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