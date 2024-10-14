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Богачук назвал самого желаемого соперника

Украинец хочет провести поединок с боксером, который, вероятно, победит Кроуфорда.
Сегодня, 13:42
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) высказался о своем будущем.

По словам украинца, он намерен провести поединок против Себастьяна Фундоры.

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"Один из лучших в моем дивизионе боксеров – это Исраил Мадримов, с которым у нас будет бой. Очень хороший боксер Себастьян Фундора.

Полагаю, если ему организуют бой с Кроуфордом, то он победит американца. Мне он очень интересен как соперник. Если у меня все хорошо пройдет в бою Мадримовым, то я хотел бы встретиться с Фундорой", - приводит слова Богачука XSPORT.

Ранее сообщалось, что бой Богачука в андеркарде реванша Усик - Фьюри официально подтвержден.

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