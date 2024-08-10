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Богачук - Ортис: результаты взвешивания

Боксеры проведут титульный бой.
Сегодня, 07:21
Сергей Богачук и Вирджил Ортис / Getty Images
Сергей Богачук и Вирджил Ортис / Getty Images

Украинский временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) проведет поединок против Вирджила Ортиса (21-0, 21 KO).

Накануне поединка боксеры провели процедуру взвешивания.

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Ортис и Богачук показали одинаковый вес.

Результаты взвешивания:

  • Сергей Богачук - 69.76 кг
  • Верджил Ортис - 69.76 кг

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra. Напомним, боксеры провели битву взглядов

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