Богачук - Ортис: результаты взвешивания

Украинский временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) проведет поединок против Вирджила Ортиса (21-0, 21 KO).

Накануне поединка боксеры провели процедуру взвешивания.

Читай также: "Стану чемпионом": соперник Богачук дерзко высказался о бое с украинцем

Ортис и Богачук показали одинаковый вес.

Результаты взвешивания:

Сергей Богачук - 69.76 кг

Верджил Ортис - 69.76 кг

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra. Напомним, боксеры провели битву взглядов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!