"Стану чемпионом": соперник Богачук дерзко высказался о бое с украинцем

Американский боксер Вирджил Ортис (21-0, 21 KO) поделился мнением о бое с временным чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе Сергеем Богачуком (24-1, 23 KO).

По словам спортсмена, он победит украинца и станет чемпионом.

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"Я бы не сказал, что для меня это бой мечты. Я бы сказал, что это тяжелое испытание, которое нам нужно пройти, чтобы открыть дверь для больших бов. Это огромное испытание. Это будет увлекательный бой.

Я здесь именно ради этого. Ради боев, которые меня увлекают, мотивируют упорно тренироваться.

Я уверен в своих способностях, тяжелой работе и своей команде. Знаю, что стану чемпионом 10 августа", - приводит слова Ортиса Golden Boy Boxing.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra. Напомним, боксеры провели битву взглядов.

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