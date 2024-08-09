Богачук - Ортис: видео битвы взглядов

Украинский временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) проведет поединок против Вирджила Ортиса (21-0, 21 KO).

Накануне поединка боксеры провели битву взглядов.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Ранее бывший чемпион сделал прогноз на бой Богачук - Ортис.

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